Efringen-Kirchen: 52 Kilometer Kabel unter die Erde gebracht

Trotz allen Ärgers über einzelne ausführende Firmen sei die Breitbandverlegung insgesamt gut über die Bühne gegangen, so der Bauamtsleiter.

Die Statistik zeigte, dass die Anschlussquote quer über alle Ortsteile hoch ist. Insbesondere in den kleineren Teilorten war das Interesse an einem Anschluss an die Datenautobahn groß. So haben in Maugenhard 45 von 49 Haushalten einen Glasfaseranschluss beantragt. Die Maugenharder Quote von 92 Prozent ist damit einsame Spitze im Gemeindegebiet. Auf den weiteren Plätzen folgen Efringen-Kirchen Nord mit 86 und Mappach mit 78 Prozent. Nur in Istein lag die Anschlussquote unter der