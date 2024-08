Mit ihrem Kleinwagen überschlug sich eine 66-Jährige am Sonntagmorgen auf der A 5 bei Efringen-Kirchen. Die Fahrerin wurde nur leicht verletzt. Mit ihrem weißen Auto fuhr die Frau gegen 6.10 Uhr auf der Autobahn in Richtung Norden. Etwa 500 Meter nach der Anschlussstelle Efringen-Kirchen fuhr sie zunächst nach links an die Mittelleitschutzplanke. Von der Leitplanke abgewiesen kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hoch und prallte an die dortige Schallschutzmauer. In der Folge überschlug sich das Auto und blieb auf der Seite im Grünstreifen liegen. Das Fahrzeug wurde vollständig beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 9000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei in Weil am Rhein hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Es sei nach aktuellem Erkenntnisstand nicht auszuschließen, dass Aquaplaning der Grund für den Unfall war, ist dem Polizeibericht zu entnehmen. Neben der Polizei und den Rettungskräften war auch die Autobahnmeisterei im Einsatz. Die Fahrbahn wurde kurzfristig voll gesperrt. Bald konnte ein Fahrstreifen freigegeben werden. Bis zur Beendigung der Arbeiten vor Ort dauerte es bis etwa 7.45 Uhr, wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.