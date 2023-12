Efringen-Kirchen: 90 Kilometer Gemeindestraßen im Blick

Die Straßen seien überwiegend in einem guten bis befriedigenden Zustand, erklärte Bauamtsleiter Ulrich Weiß in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Insgesamt 2,5 Kilometer Straßen seien in einem Zustand, der verbessert werden müsse.

Künstliche Intelligenz hilft

Das neue System analysiere dabei die Bilddaten mit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI) und einem Algorithmus auf Schäden an der Straßenoberfläche. Mit Hilfe eines Handys, das an allen Fahrzeugen angebracht werden könne, würden im Abstand von vier Metern Fotos gemacht. Im Zweifel würde das System Straßenbereiche zur optischen Kontrolle melden. „Wir haben das System beim ersten Einsatz mittels Stichproben kontrolliert“, hielt Weiß gegenüber dem Ratsrund fest, der zudem seine Zufriedenheit kund tat.