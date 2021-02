Efringen-Kirchen Abholservice ist ein voller Erfolg

Anschließend wird der Termin für die Abholung vereinbart. „Wir bieten dabei meist vier mögliche Zeitfenster an“, so die Mediatheks-Leiterin. Wie Blum berichtet, nutzen viele Kunden den vereinbarten Termin aber nicht nur, um neue Medien auszuleihen, sondern auch, um Entliehenes zurückzubringen. Im Zuge dessen betont Blum, dass auch für die alleinige Rückgabe der Medien auf jeden Fall im Vorfeld ein Termin vereinbart werden sollte.

Nach der Rückgabe kommen Bücher, CDs und Co. dann zunächst für einen gewissen Zeitraum in Quarantäne, bevor sie erneut verliehen werden können, weist Blum auf die Vorsichtsmaßnahmen hin.

Um alles zu organisieren, arbeitet das Mediatheks- Team mit einem „handgestrickten“ Modell, berichtet Blum. „Man kann sich das fast wie einen Stundenplan in der Schule vorstellen, nur mit mehr Unterpunkten.“ Dieses System funktioniere gut, sagt sie. Man habe zudem aus den Erfahrungen der vergangenen Wochen gelernt und einige Details anpassen können. So ist für die Mediatheksmitarbeiter beispielsweise wichtig, dass sich das Zeitfenster für die Abholung auf die normalen Öffnungszeiten der Mediathek beschränkt. Denn auch die Vergabe der Termine, das Beantworten der E-Mails und nicht zuletzt das Heraussuchen der Medien nehme viel Zeit in Anspruch.

Unter anderem würden etwa auch Institutionen wie die Kindergärten weiter bedient, bei denen schon mal eine eigene Kiste an Büchern vorbereitet werden muss, weiß Blum. „Insgesamt lässt es sich aber gut bewältigen“, so das Resümee der Mediatheks-Leiterin.

Mehr Bücher zu Beschäftigungen angefragt

Was die Medien selbst angeht, hat die Leiterin der Mediathek festgestellt, dass vermehrt Bücher zu bestimmten Beschäftigungen – etwa Kalligraphie oder Basteln – nachgefragt werden. Der Hauptteil der entliehenen Literatur sei aber „Lesefutter“.

In zahlreichen Mediatheken in der Regio können entliehene Medien inzwischen auch unabhängig von den Öffnungszeiten in eine Box eingeworfen werden. Für die Mediathek in Efringen-Kirchen sei die Einführung einer solchen Box aber aus mehreren Gründen nicht praktikabel, sagt Leiterin Juliane Blum. Denn voraussichtlich würden viele Medien während des Wochenendes eingeworfen.

Da die Einrichtung am Montag geschlossen ist, würde der Kasten dann erst am Dienstag geleert werden können. Hinzu komme, dass man die persönliche Begegnung, in Zeiten, die nicht von der Corona-Pandemie bestimmt sind, sehr schätzt. Und ein weiterer Nachteil eines Rückgabebox bestehe darin, dass die Medien durch den Einwurf teils stark in Mitleidenschaft gezogen werden, auch wenn das Innere gepolstert sei.