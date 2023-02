Efringen-Kirchen Abschied mit herzlichen Worten

Lang war die Reihe der warmherzigen und facettenreichen Grußworte, mit denen am Sonntag Johanna Pähler verabschiedet worden ist. In einem festlichen Gottesdienst, umrahmt von den Klängen des Chors „Salt’n’Light“ und des Posaunenchors wurde sie am Sonntag verabschiedet und von Vakanzverwalterin Bertina Müller von ihrem Dienst in Efringen-Kirchen entpflichtet. Die junge Pfarrerin hat ihren Probedienst in der evangelischen Kirchengemeinde Efringen-Kirchen/Istein/Huttingen abgeleistet und sich nun entschlossen, eine neue – von der Stundenzahl her reduzierte Stelle – im benachbarten „Kooperationsraum Dreiland“ mit Sitz in Weil am Rhein anzutreten. Sie habe im Laufe des Probedienstes gemerkt, dass sie an Grenzen stoße, so Pähler. Insbesondere zusätzlich noch die Geschäftsführung und Verwaltung einer Gemeinde zu übernehmen, verlange ihr zu viel ab.