Keine Listenwahl

Im Jahre 2019 folgte ihr Jens Lauber als Ortsvorsteher nach. Wie er unserer Zeitung mitteilte, würde er das Amt des Ortsvorstehers – so er denn gewählt werde – gerne auch über die nächsten fünf Jahre ausüben. Lauber wies darauf hin, dass es für den Huttinger Ortschaftsrat keine Listenwahl gebe. Die Wähler tragen die Namen derer in den Wahlzettel ein, von denen sie annehmen, dass sie die Belange des Dorfes in der Gemeinde am besten vertreten werden.