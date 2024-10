Efringen-Kirchen: Ackern für die Artenviefalt

Auch Schotter, Kies und Sand kommt zum Einsatz

Unter Anleitung der Gartenplanerin Eva Distler lernten die Teilnehmer verschiedene Anlagemethoden kennen. Dabei kommt es vor allem auf die Vorbereitung des Bodens an. „Je magerer der Boden, desto bunter, also artenreicher“, sagt Distler. „Außerdem wollen wir keine Samen oder Wurzelstücke von wuchernden Arten im Boden, die nachher die gewünschten Pflanzen verdrängen.“ Im Oelgarten und im Gießenfeld wird der Boden deshalb durch Kies und Kompost ausgetauscht. Das gibt zunächst ein trostloses Bild ab. Distler wirbt für Geduld: „Die neuen Flächen sind nicht mit den verrufenen Schottergärten zu verwechseln, auch wenn sie aktuell so ähnlich aussehen. In einigen Monaten verwandeln sie sich zu Nahrungsquellen für Insekten.“