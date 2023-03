Efringen-Kirchen Alltag einer Bürgermeisterin

Beim Schulleiter

„Wir holen die Betriebe bewusst rein“, sagt er. Immer wieder seien auch ehemalige Schüler zu Gast, die berufliche Möglichkeiten aufzeigen würden, freut er sich. Hofmaier betrachtet die erfolgreichen Absolventen von einer anderen Seite: „Es ist schön zu sehen, wenn unsere Arbeit Früchte trägt“. Als weitere Merkmale der Schule schildern die beiden schulartübergreifende Projekte mit den im Haus befindlichen Grundschulklassen, und nicht zuletzt: die digitale Ausstattung. Durch das gemeinsame Ziehen an einem Strang mit dem Kollegium und der Gemeinde sei man bestens ausgestattet und habe alle möglichen Fördergelder abrufen können, erklären die beiden stolz. Ein Meilenstein sei das für die Schule gewesen. Nach und nach werde nun das Kollegium im Umgang mit der neuen Technik geschult, etwa bei einem pädagogischen Tag im vergangenen Jahr, erläutert Pilz, der selbst erst im April 2020 als Schulleiter an die Schule gekommen ist. Holzmüller zeigt sich beeindruckt, gibt aber auch zu bedenken, dass sich nicht jede kleine Gemeinde den nötigen Eigenanteil leisten könne, um an die Fördergelder zu kommen. „Wenn ich die 50 000 Euro nicht habe, dann komme ich auch an die anderen 50 000 nicht dran.“