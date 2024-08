Efringen-Kirchen: „An den Schwellen war es schön“

Die Gemeinde Efringen-Kirchen bietet die Sommerferienbetreuung seit 2020 an, berichtet Adelheid Arnold, die in der Reblandgemeinde für die sozialen Belange zuständig ist. Seither besteht die Zusammenarbeit mit dem Sozialen Arbeitskreis Lörrach (SAK). Im vergangenen Jahr seien erstmals zwei Wochen Betreuung angeboten worden. „Allerdings in der ersten und letzten Ferienwoche. Das kam nicht so gut an“, sagt Arnold. Jetzt seien es die beiden ersten Wochen in den Schulferien gewesen, was die Eltern sehr dankend angenommen hätten.

Farben standen im Mittelpunkt der zweiten Woche, berichtet Amelie Bär, die beim SAK ein Freiwilliges Soziales Jahr ableistet. Angebote wie Batik und malen mit Acrylfarben würden so zum Thema der Woche, „Entdecke die Welt der Farben“, passen. Die Kinder hätten aber auch gerne „Werwolf“ gespielt.