Eine gute Integration der Menschen gelinge vor allem dann, so sind die Engagierten überzeugt, wenn die Geflüchteten möglichst früh in Arbeit kommen und sich auch gesellschaftlich einbringen können. Sie freuen sich, dass es nun einen Sprachkursträger gibt, der direkt in Efringen-Kirchen Kurse anbietet. Dies senke die Schwelle für die Flüchtlinge. Verbesserungsmöglichkeiten sieht Integrationsmanagerin Hugenschmidt bei den Verwaltungsabläufen:Würden die Anerkennung des Asylantrags oder die Genehmigung der Arbeitserlaubnis schneller gehen, könnten viele schon in Arbeit sein, sagte sie.