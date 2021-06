Efringen-Kirchen Angebot reicht auch ohne Ausbau

Generell schwanke der Bedarf an Plätzen im U3-Bereich sehr stark, da viele Eltern ihr Kind anmelden, dann aber aufgrund etwa von Wegzug auf den ihnen zugesagten Platz verzichten würden. Derzeit werde bei den Kleinkindern (U3) keine Warteliste geführt, legte Fischer dar. Zudem werden jährlich zwischen 15 und 20 Kinder aus Efringen-Kirchen in Betreuungseinrichtungen in umliegenden Kommunen betreut. Die Gemeinde Efringen-Kirchen bezahlt dafür einen Kostenausgleich an die betreuende Kommune. „Die Anzahl der vorhandenen Plätze in den Kindergärten in Efringen-Kirchen und der Betreuung von Kindern in der von uns bezuschussten Tagespflege entspricht einer Angebotsquote von 33 Prozent“, erläuterte Fischer. Die landesweiten Vorgaben sehen einen Ausbau der Angebotsquote auf landesdurchschnittlich 34 Prozent vor. Damit sei man in Efringen-Kirchen auf einem guten Weg, sagte die Kindergartenbeauftragte.