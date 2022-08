Efringen-Kirchen - Ein Autoanhänger ist in der Nacht zum Mittwoch, gegen 23.40 Uhr, in Kleinkems in Brand geraten. Der Anhänger stand vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Am Scherbenrain“, direkt an der Hauswand. Die Feuerwehr konnte den mit Kartonagen befüllten Anhänger rasch löschen. Durch die Flammen wurde wohl auch die Fassade des Mehrfamilienhauses in Mitleidenschaft gezogen. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 15 000 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Kandern hat die Ermittlungen aufgenommen.