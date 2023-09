Der Isteiner Dorfflohmarkt findet am Samstag, 7. Oktober von 11 bis 16 Uhr statt. Isteiner können ihren Stand auf dem eigenen Grundstück aufbauen oder sich, wie auch alle externen einen Platz auf dem Schulhof oder im Park reservieren. Die Anmeldefrist läuft noch bis Freitag, 15. September. Anmeldeformulare mit allen Informationen rund um den Flohmarkt gibt es in der Isteiner Bücherei, in der blauen Telefonzelle in Istein oder in der Mediathek Efringen-Kirchen. Eine Anmeldung ist auch per E-Mail an dorfflohmarkt-istein@gmx.de möglich. Es gibt einen Plan für die Besucher, auf dem die angemeldeten Stände eingezeichnet sind. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, es stehen Parkplätze und ein WC zur Verfügung, heißt es abschließend.