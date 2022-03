Efringen-Kirchen "Anspruchsvolle Zeiten für den Wein"

Die steigenden Rohstoffpreise schlagen bei unserer Warenumschließung wie Glas, Karton und Verschlüsen massiv durch. Als Genossenschaft betrachten wir die gesamte Wertschöpfungskette vom Rebstock bis zur Flasche. Hier haben wir auf jeder Stufe eine Kostensteigerung erfahren, teilweise von über 100 Prozent.

Wie haben Sie darauf reagiert?

Um noch an Effizienz zuzulegen, haben wir unsere internen Prozesse und Strukturen weiter optimiert und in hohem Maß digitalisiert. Die Flexibilität unsere Mitarbeiter ist ebenfalls zu nennen, ohne sie wären die bisher nicht gekannten Herausforderungen nicht zu meistern gewesen. Unser seit einigen Jahren gut aufgestellter Online-Shop hat uns in der Betreuung der Privatkunden sehr geholfen.

Wie wirken sich die steigenden Preise und Löhne auf die genossenschaftlich organisierten Winzer aus? Werden es weniger?

Diese Frage lässt sich so nicht stellen. Ohne Winzer gibt’s keine Genossenschaft. Die Kostensteigerungen betreffen alle Bereiche der Wertschöpfung – nicht nur die Weinbereitung. Insgesamt durchläuft die Landwirtschaft seit vielen Jahren einen strukturellen Wandel. In Baden hat sich zwischen 2000 und 2020 die Zahl der genossenschaftlichen Winzer halbiert, wobei die Rebfläche nahezu unverändert blieb. Wir als Markgräfler Winzer eG sind in dieser Zeit durch mehrere Fusionen zur größten Badischen Einzelgenossenschaft gewachsen. Der Strukturwandel ist bei uns aber selbstverständlich auch in vollem Gange. Wir sind ein Generationenmodell. Eine Rebanlage wird für 25 Jahre angelegt. Jede Generation überlegt sich neu, ob sie die Verantwortung übernehmen will.

Sind Winzergenossenschaften ein Auslaufmodell?

Sie sind kein Auslaufmodell, im Gegenteil. Gerade in der heutigen Zeit, in der Nachhaltigkeit und der schonende Umgang mit natürlichen Ressourcen immer wichtiger werden, stellen Genossenschaften eine ideale Betriebsform dar. Eine bessere „Sharing economy“ ist kaum zu finden. Wir befinden uns im internationalen Wettbewerb, der sehr anspruchsvoll ist. Dem Handel ist es egal, ob wir eine Genossenschaft sind. Somit müssen wir hohen Standards genügen, welche man sonst in industriellen Betrieben vermuten würde. Das ist schon eine spannende Aufgabe.

Wie stellt sich das bei den Markgräfler Winzern genau dar?

Die im Jahr 2018 nach außen sichtbar gewordene Umfirmierung in die Markgräfler Winzer eG begann bereits ein Jahr zuvor. Wir haben uns damals genau angesehen, welchen Weg wollen wir als Genossenschaft in Zukunft beschreiten. Dabei wurde eine neue Sortimentslogik, gepaart mit einer neuen Qualitätspolitik etabliert. Ebenso haben wir die Fragen, wie wir nach außen auftreten und welche Geschichten wir erzählen, neu beantwortet.

Die Frage der Kosteneffizienz haben wir uns schon früh gestellt. Wir versuchen, die Kosten schlank zu halten. Wir haben in die Optimierung der Prozesse investiert und da auch neue Stellen geschaffen – Stichwort Supply Chain Management –, außerdem in eine umfassende Digitalisierung, angefangen beim Winzer bis hin zur Vermarktung.

Kommen wir zum Wein. Was lässt sich zum neuen Jahrgang sagen?

Die ersten Weine 2021 sind abgefüllt. Qualitativ ist das ein guter Jahrgang. Was uns aber Sorge bereitet, ist, dass wir nach der bereits sehr kleinen Ernte im Jahr davor, 2021 die kleinste Ernte jemals eingelagert haben.

30 Prozent liegt der Ertrag unter dem Zehnjahresschnitt. Das setzt uns noch zusätzlich unter Druck. Denn: Wenn Sie weniger Menge haben, können Sie das nicht im gleichen Maß auf die Preise umlegen.

Was gibt es sonst noch Neues bei den Markgräfler Winzern?

Zu nennen wäre da ein ganz zentrales, wenn auch kleineres Projekt, für das wir mit 900 Winzern über einen charmanten Multiplikationshebel verfügen: Durch die Anlage von Blühwiesen schaffen wir Lebensraum für Bienen.

Gleichzeitig ernten wir in unserem eigens aufgesetzten Honigprojekt auch unseren eigenen Honig – der übrigens bereits ausverkauft ist. Einige unserer Winzer durchlaufen gerade die Imkerausbildung. Im Hinblick auf die geänderte Lebenswirklichkeit haben wir im vergangenen Jahr zudem zwei alkoholfreie Produkte auf den Markt gebracht.

Was ist Ihre Prognose für das aktuelle Weinjahr?

Vieles ist noch nicht entschieden. Man muss die Blüte abwarten. Was uns jetzt schwitzen lässt, sind die relativ hohen Temperaturen bei Tag. Dadurch werden Vegetationsprozesse in Gang gesetzt, die durch Nachtfröste empfindlich beeinträchtigt werden können. Das Risikozeitfenster dauert etwa vier bis fünf Wochen.

Wir hoffen, an die positive Qualitätsentwicklung 2021 anschließen zu können, die sich erneut in ausgezeichneten Ergebnissen in den Fachpublikationen Eichelmann, Falstaff und Gault Millau niedergeschlagen hat. Gerade wurde übrigens unserem Gutedel von der Fachzeitschrift Weinwirtschaft das „beste Preis-Leistungs-Verhältnis“ attestiert.

Gutedelwandertag

Worauf wir uns freuen, ist der Gutedelwandertag am 26. Mai, bei dem wir dieses Jahr Start- und Zielpunkt sind, und auf unsere Jahrgangspräsentation mit Kellerführungen und Verkostungen „Nagelneu & aufgedreht“ am 25. Juni, bei der wir wieder eine Genossenschaft zu Gast haben werden. Und übrigens: Unser Heißluftballon fährt wieder über das Markgräflerland.