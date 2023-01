Efringen-Kirchen Atemschutzwerkstatt bewährt sich bei Einsätzen

Sein besonderes Augenmerk richtete der Abteilungskommandant auf die Jugendfeuerwehr. Sie sei der Grundstein der Wehr. Es werde immer wieder Nachwuchs benötigt – auch bei den Betreuern.

Übungen

Für 2023 stehen weiterhin zahlreiche Übungen an. Zudem wird die Abteilung wieder ein Fasnachtsfeuer ausrichten und das bekannte Engifest veranstalten. Ein Höhepunkt wird sicherlich am 7. Mai die Übergabe der fünf in 2022 in Dienst gestellten Einsatzfahrzeuge, verbunden mit der Feier zum zehnjährigen Bestehen der First Responder Efringen-Kirchen sein, bei dem die Huttinger die Bewirtung übernehmen.

Kasse

Kurz und knapp hielt Katharina Aldag ihren Bericht zur Kassenlage. Die Aufrechnung der Einnahmen und Ausgaben ergab unter dem Strich eine deutliche Verbesserung des Kontostands im Vergleich zum vorigen Jahr. Somit stand einer Entlastung nichts im Wege.

In seinem Grußwort für die Gesamtwehr Efringen-Kirchen äußerte Markus Gütlin deutliche Kritik an denen, die auch in Bezug auf den nun wesentlich teurer werdenden Neubau eines Gerätehauses in Efringen-Kirchen von Sparmaßnahmen sprächen. Es könne nicht sein, sagte er, dass diese Maßnahmen auf dem Rücken der Feuerwehr, die auch während der Pandemie ihre Leistungsbereitschaft in vollem Umfang aufrecht erhalten hätte, ausgetragen würden. Gütlin mahnte, mit dieser Diskussion jetzt nichts kaputt zu machen.

Wahlen

Bei den anstehenden Wahlen wurden Katharina Aldag als Kassiererin und Dominik Göpf als Schriftführer bestätigt. Befördert wurden Adrian Dascalu zum Feuerwehrmann und Jens Lauber zum Hauptfeuerwehrmann. Die Beförderungen von Mario Schäfer und Andreas Schörlin zu Hauptlöschmeistern sowie von Melanie Krebs zur Hauptlöschmeisterin werden anlässlich der Gesamtgeneralversammlung vorgenommen.

Ehrungen

Kurt Fräulin wurde für 65 Jahre in der Abteilung Huttingen, Herbert und Richard Schörlin für 60 Jahre, Gerhard Moser für 50 Jahre und Karlfrieder Lauber, Dietmar Schörlin, Klaus Stächelin und Norbert Lauber für 45 Jahre geehrt. Die im Rahmen der Gesamtgeneralversammlung noch zu erfolgenden Ehrungen des Landes Baden-Württemberg betreffen Peter Rombach für 40 Jahre und Michael Stächelin für 25 Jahre Dienst.

Mitglieder: 34 Aktive, davon drei in der Tagesbereitschaft und fünf bei den First Respondern zehn Mitglieder in der Altersmannschaft und drei in der Jugendfeuerwehr.

Kontakt: Oliver Schirmer (Abteilungskommandant); Am Sattel 21, Efringen-Kirchen; E-Mail: info@ffw-efringen-kirchen-de; Homepage: www.ffw-efringen-kirchen.de