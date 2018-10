Efringen-Kirchen Auf dann zwei Standbeinen

Efringen-Kirchen (mcf). Die Planungen für einen zweiten Tiefbrunnen in Efringen-Kirchen laufen. Klar ist laut dem Technischen Geschäftsführer des Wasserverbands Südliches Markgräflerland, Hans-peter Strübin, dass der bisherige, in den Erlen in Efringen-Kirchen liegende Brunnen neben dem neuen Brunnen weiterhin in Betrieb bleibt, wie er bei der Verbandsversammlung erklärte. „Der zweite Tiefbrunnen ist ein neues Standbein.“

Dass der bisherige hohe Nitratwerte aufweist, wollte er in der Versammlung nicht unkommentiert stehen lassen. Die Werte würden Jahr für Jahr fallen.

Erst einmal ist aber Geld für die Machbarkeitsstudie eines zweiten Tiefbrunnens im Verbands-Haushalt eingeplant. 110 000 Euro sind vorgesehen. So werden aktuell Grundwassererkundungen durchgeführt.

Mit Pumpversuchen bei Versuchbrunnen

„Hierzu werden mehrere Versuchsbrunnen niedergebracht. Mit Hilfe dieser werden Pumpversuche durchgeführt“, heißt es von Seiten des Verbands. Danach folgen Grundwasserprobenahmen sowie Labor- und geotechnische Untersuchungen.

Wie viel Trinkwasser in Efringen-Kirchen und „Kleinkems II“ bisher gewonnen wird, zeigt der Jahresbericht 2017. Im vergangenen Jahr betrug die Menge rund 186 300 Kubikmeter, im Vorjahr waren es hingegen noch 232 000 Kubikmeter. In Kleinkems waren es hingegen deutlich mehr. 2017 betrug die Menge der Trinkwassergewinnung knapp 70 000 Kubikmeter, ein Jahr zuvor nur gut 50 000 Kubikmeter.

Der Wasserverband Südliches Markgräflerland betreibt im südlichen Rebland eine Vielzahl von Hochbehälterstandorten mit unterschiedlichem Fassungsvermögen. In Blansingen sind es 2500 Kubikmeter, in Efringen-Kirchen 1500, in Egringen/Fischingen 500, in Eimeldingen 900, in Huttingen 300, in Istein 500, in Kleinkems 300, in Mappach 250, in Welmlingen 300 und in Wintersweiler 250. Zum Vergleich dazu: Der größte Hochbehälter des Wasserverbands ist der Hochbehälter Kapf in Weil mit 7000 Kubikmetern. Zur Wasserverbandsinfrastruktur zählen darüber hinaus Zwischenpumpwerke, Förderstufen, Hochbehälter mit Ortsnetzdrucksteigerungsanlagen sowie eine Wasserabgabe über hydraulische Druckregelanlagen.