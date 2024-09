Efringen-Kirchen: Auf den Spuren des Jaspis

Hilfreich für die Besucher war die Beschilderung zur Besichtigung des Jaspisbergwerks hinter der ehemaligen „Zementi“ in Kleinkems. Bei den zerklüfteten Felsen wartete Maren Siegmann an ihrem Stand mit verschiedenen Ausstellungsstücken und Fotos zum Thema Jaspisabbau und -Verarbeitung. So war zu erfahren, dass Markgräfler Jaspis im Neolithikum für Pfeilspitzen, Messer oder Schaber sehr begehrt war. Aber nicht nur in der Jungsteinzeit war er sehr gesucht. Der weiße Jaspis war später auch für Pokale, Tischplatten und Intarsienarbeiten an den Fürstenhöfen heiß begehrt.