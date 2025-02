Efringen-Kirchen: Auf den Spuren des Klosters

Das Thema, aber ebenso blauer Himmel und Sonne, soll am Wahl-Sonntag, 23. Februar, an den Isteiner Klotz, und dort an den Parkplatz an der Klotzenspitze (Friedhof Istein) locken, hofft Maren Siegmann. Die Museumsleiterin leitet den Spaziergang mit Inhalt. Dieser beginnt um 15 Uhr.