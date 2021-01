Efringen-Kirchen Auf die Pflichtaufgaben beschränkt

Die mittelfristige Finanzplanung zeige, dass man wohl auch 2022 noch nicht mit einem ausgeglichenen Haushalt wird rechnen können, 2023 sehen die Zahlen dann aber wieder besser aus.

Wenk informierte im Vorfeld zudem über die größten Investitionen im Haushaltsplan 2021. Dabei fielen unter anderem die Stichworte Schulsanierung, Digitalpakt, Feuerwehr, Erschließungsarbeiten und Starkregenkonzeption. Anschließend wurde die Liste gemeinsam durchgegangen.

Nur das Nötigste aufgenommen

Wie Wenk erklärte, habe man nur das absolut nötigste in den Plan aufgenommen, wozu unter anderem auch die Ertüchtigung der Heizung in der Isteiner Ortsverwaltung gehöre, für die 50 000 Euro eingestellt sind.

Auch die Sanierung der Lehrerwohnung im Mappacher Rathaus findet sich mit 315 500 Euro im Haushaltsplan.

Am Rathaus Wintersweiler müsse die Holzverschalung instandgesetzt werden, wofür 10 000 Euro eingestellt sind.

Jörg Kratz regte zudem an, Mittel für weitere Fenstersanierungen am Kleinkemser Rathaus bereitzustellen, man einigte sich jedoch darauf, noch abzuwarten und bei einer Verbesserung der Finanzlage zum Jahresende gegebenenfalls außerplanmäßige Gelder bereitzustellen.

Darüber hinaus wurden 20 000 Euro für die weitere Planung bezüglich der Blansinger Ortsmitte vorgesehen.

Eine kurze Diskussion ergab sich mit Blick auf die eingestellten Mittel für einen neuen Bagger für den Werkhof. Karl Rühl regte an, neben dem Kauf des Geräts auch andere Möglichkeiten wie etwa Leasing oder die Anschaffung über den Eigenbetrieb Wasser zu prüfen. Leasing komme aus Sicht der Verwaltung nicht infrage, hieß es. Die Anschaffung über den Eigenbetrieb sei nicht praktikabel, weil der bürokratische Aufwand immens sei, sobald der Bagger für Arbeiten genutzt werde, die nicht in die Zuständigkeit des Eigenbetriebs fallen, was voraussichtlich häufig der Fall wäre.

Diskussion um Planung des Gerätehauses

Zu einer größeren Diskussion zwischen Karl Rühl und Bürgermeister Schmid führten im Folgenden die eingestellten Mittel für die Feuerwehr. Besonders die für die weiteren Planungskosten des Gerätehauses der Abteilung Efringen-Kirchen eingestellten 420 000 Euro hinterfragte Rühl kritisch. Warum man bei der Planung eines Gerätehauses bei „Adam und Eva“ anfangen müsse, statt sich an bestehenden Gebäuden zu orientieren, leuchte nicht ein.

Die bereitgestellten Mittel für die Feuerwehr seien jedes Jahr ohnehin umfangreich und es stelle sich mit Blick auf die Finanzlage die Frage, ob ein so hoher Posten in den Haushaltsplan passe. Zumal die Feuerwehr ja funktioniere, so Rühl. Karl-Frieder Hess betonte, dass die fortschreitende Technik und die Entwicklung in den Ortsteilen bei der Planung auf jeden Fall beachtet werden müssten.

„Die Feuerwehr ist die zentrale Pflichtaufgabe für die Gemeinde“, entgegnete der Bürgermeister. Die Planung des Gerätehauses erfolge individuell, weil sie an die Bedürfnisse angepasst sein müsse. „Jede Wache ist anders“, so Schmid. Im Übrigen gebe es nach derzeitigem Stand keinen Anlass, um über Zusammenlegung oder Zentralisierung zu debattieren. Falls es seitens der Ausschussmitglieder Klärungsbedarf mit der Feuerwehr gebe, könne man weitere Gespräche führen, allerdings dann in Anwesenheit des Gesamt- und der Abteilungskommandanten.

Gegenstand einer weiteren Debatte war die angedachte Fußgängerbrücke zur Rheininsel. Aus Sicht von Rudolf Ritz sei dieses Unterfangen mit Blick auf den Naturschutz utopisch. Er stellte daher den Antrag, die eingestellten 3000 Euro für das weitere Voranbringen des internationalen Projekts zu streichen. Bürgermeister Schmid sprach sich hingegen dafür aus, die Mittel im Plan zu belassen. Zwar sei nicht davon auszugehen, dass das Projekt in diesem Jahr noch große Schritte nach vorne mache, man müsse es aber auf jeden Fall im Auge behalten. „Das wäre ein echter Mehrwert für die Bürger“, betonte Schmid. Auch sehe er die Umsetzung durchaus als möglich an. Die Ausschussmitglieder schlossen sich der Meinung des Bürgermeisters mehrheitlich an und der Posten blieb – so wie alle angesprochenen Mittel – im Haushaltsplan. Dem Zahlenwerk selbst stimmte der Verwaltungsausschuss schließlich einmütig zu.

Karl-Frieder Hess regte im Zuge der Debatte an, eine Lösung für das Juz zu finden. Die vorhandenen Container seien lediglich als Interims-Lösung gedacht gewesen. Inzwischen stehen sie jedoch seit mehr als zehn Jahren neben dem Sportplatz und für die Gemeinde fallen seither regelmäßig Mietkosten an. Kevin Brändlin unterstützte das Anliegen. Die Miete übersteige den Preis der Container inzwischen um ein Vielfaches.

Seitens der Verwaltung hieß es, dass man entsprechende Angebote für eine andere Container-Lösung prüfe, die bislang aber nur zaghaft eingegangen seien.