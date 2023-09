Efringen-Kirchen Auf die Tische, fertig, los!

Nach der ersten Sitzung im Januar bespricht sich das Team seither ein- bis zweimal monatlich und verteilt dann in den Vereinen die Aufgaben. Damit vom 22. bis 24. September der Besuchermagnet Winzerfest gestemmt werden kann, sind an diesem Wochenende rund 250 Helfer im Einsatz: an Stationen wie der Bar, in der Kaffeestube, Küche, beim Getränkeausschank, am Bier- und Weinbrunnen.

Zwei Mal auf Bänken tanzen

„Diesmal war die Organisation extrem schwierig, weil wir nach Corona einen neuen Zeltbauer, einen neuen Sicherheitsdienst und Ersatz für die abgesprungenen Helfer suchen mussten“, berichtet Weber über die Schwierigkeiten nach vierjähriger Pandemie-Pause. Doch im Gegensatz zu 2019 und davor, als für die Partynacht am Winzerfest-Samstag regelmäßig alle Karten vergriffen waren, das Zelt mit 2000 Feiernden aus allen Nähten platzte und weitere Gäste abgewiesen werden musst, wird es der Musikverein das selbe Show-Programm bereits am Freitagabend geben, also zweimal.