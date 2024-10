Efringen-Kirchen: Auf Hochglanz polierte Traktoren

Lehrreiche Infos zur Kartoffel

Weiß erklärte: „Hier im Sprachgebrauch wird in Bezug auf einen Traktor oder Schlepper nur vom ’Bulldog’ gesprochen, obwohl dies eine Eigenmarke ist“. Nicht nur Traktoren und Schlepper wurden präsentiert, sondern auch vielfältige Geräte zur Kartoffelernte. So gab es eine Ausstellung von Hacken, Schleudern mit und ohne Zapfwelle, Band- und Sammelrodern, Agrias oder Vollerntern. Vom Bauernhof Gerwig in Tannenkirch-Gupf war eine sogenannte „Dämpfi“ samt dazugehörigem Zubehör ausgestellt. Der mannshohe Apparat dient zum Abkochen nicht zum Verkauf geeigneter Kartoffeln als winterliches Schweinefutter. Ausgestellt waren zahlreiche Kartoffelsorten, darunter die in Welmlingen angebaute „Laura“. Ebenfalls konnten die Gäste Typen wie „Heiderot“, „Goldmarie“ oder „Oliva“ bewundern. Als gut geeignet für Kartoffelsalat sei die „Hörnla“ oder die „Sissi“. Auch die „Blaue Anneliese“, die „Corinna und die „Leyla“ seinen vielseitig einsetzbar.