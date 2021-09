Efringen-Kirchen Auftakt für ABS-Schützen

Einschulungsfeier

Die Einschulungsfeier für die Erstklässler findet am Samstag, 18. September, statt. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr in der Schule. Für die Kinder mit Anwesenheitspflicht werden Busse fahren, hierzu werden die betroffenen Eltern noch in einem persönlichen Brief informiert. Die geltenden Hygiene- und Abstandsvorgaben sind einzuhalten. Damit dies möglich ist, wird die erlaubte Personenzahl beschränkt auf die Schulanfänger, deren Geschwisterkinder sowie Eltern beziehungsweise Sorgeberechtigten. Näheres erfahren die Eltern der Erstklässler am ersten Elternabend. Dieser findet am Dienstag, 14. September, um 19.30 Uhr in der Turnhalle statt.