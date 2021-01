Efringen-Kirchen Aus für die Efringer Messstation

Denn bereits mehrmals hatte die BISF in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass die Messstation in Efringen-Kirchen am falschen Ort stehe. Hintergrund sind die Flugrouten, die im Februar 2019 geändert wurden.

Seither überfliegen zahlreiche am EuroAirport startende Flugzeuge den sogenannten Elbeg, einen Navigationspunkt bei Kandern. Mit Blick auf den Fluglärm ist dabei aus Sicht der BISF besonders problematisch, dass nicht nur nach Norden startende Maschinen diesen Punkt ansteuern, sondern auch zahlreiche Flugzeuge, deren Ziele im Süden liegen. Dies führt dazu, dass letztere zunächst eine Schlaufe nach Westen beschreiben, dann die deutsche Grenze überqueren, den Elbeg erreichen und erst dann einen Kurs nach Süden einschlagen.

Dieses Verfahren führe nun wiederum dazu, dass zum einen auch das Kandertal vom Fluglärm betroffen sei und zum anderen die Geräuschkulisse von der Station, die bisher in Efringen-Kirchen stand, kaum erfasst wurde, erklärt Fingerle. Der Grund: Die Flugzeuge überfliegen Efringen-Kirchen auf dem Weg zum Elbeg nicht im Bereich des Kernorts, sondern weiter nördlich bei Wintersweiler oder Huttingen.

Und das wiederum führte dazu, dass die einzige Messstation auf deutschem Boden seit zwei Jahren keine aussagekräftigen Daten zum Fluglärm mehr lieferte. Das seit 2019 geänderte Startverfahren sei darüber hinaus problematisch, weil die Genehmigung der Routen aus Sicht der BISF zumindest fragwürdig sei.

Die BISF setzt sich daher weiterhin dafür ein, dass der Elbeg in Richtung Norden verlegt wird. Laut Aussage der Deutschen Flugsicherung wäre das zumindest technisch machbar, sagt Fingerle. Immer wieder betont er dabei, dass es ihm nicht darum gehe, den Lärm nach dem Sankt-Florians-Prinzip einfach in eine andere Gegend zu verlagern. Vielmehr ergebe ein weiter im Norden platzierter Elbeg Sinn, weil die startenden Flugzeuge dann normal steigen und die deutsche Grenze etwa in Höhe Neuenburg in einer Höhe von mehr als 10 000 Fuß passieren könnten. Gleichzeitig setzt sich die BISF auch dafür ein, dass die Flugzeuge, die Ziele im Süden anfliegen, auch die direkte Route nach Süden nehmen.

Ob und wann diese Pläne umgesetzt werden können, steht jedoch noch nicht fest. Zumindest mit einer kurzfristigen Entscheidung, den Elbeg nach Norden zu verlegen, rechnet Fingerle nicht. Fünf Jahre, so schätzt er, werde man mindestens noch zur Erreichung dieses strategischen Ziels aufwenden müssen.

Plädoyer für mehrere deutsche Messstationen

Was nun die Messung des Fluglärms auf deutschem Boden angeht, schweben Fingerle und der BISF drei mobile Messstationen vor. Diese sollten sich – solange weiterhin wie aktuell über den Elbeg geflogen wird – bei Wintersweiler, bei Hertingen sowie bei Kandern befinden. Die Station bei Wintersweiler würde in diesem Fall den Fluglärm der nach Süden startenden Maschinen aufzeichnen, jene bei Hertingen würde den Fluglärm der Nordstarts registrieren und das Messgerät bei Kandern könnte die Werte an der Stelle erfassen, wo die Routen zusammenlaufen – am Elbeg.

Kurz vor Jahresende war vom Flughafendirektor Matthias Suhr zu erfahren, dass in der ersten Jahreshälfte mit einem neuen, geeigneten Standort der Messinfrastruktur zu rechnen ist, heißt es in der Pressemitteilung von Hoffmann mit Blick auf einen neuen Standort für die Lärmmessung.

Dass die Mess-Infrastruktur auf deutschem Boden verbessert werden muss, sei inzwischen auch auf Kreisebene Konsens, erklärt Fingerle. Ob aber künftig tatsächlich an mehreren Stationen auf deutschem Boden gemessen wird, muss sich erst noch zeigen. Sollte das Thema bei Gesprächen zwischen BISF und Flughafen aufs Tapet kommen, würde Fingerle die drei Standorte vorschlagen. „Mit zwei wäre ich aber schon zufrieden“, sagt er.