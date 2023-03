Efringen-Kirchen Ausflug zum Campus Galli

Da das Interesse am steinzeitlichen Jaspisbergwerk an der Kachelfluh so groß ist, hat der Verein nun für den 30. April einen der Aktionstage unter dem Titel „Bergwerk Kachelfluh“ angesetzt, der am Museum starten wird. Stichwort Bergwerk: Am 13. Mai geht es bei einem weiteren Aktionstag mit dem Bus nach Sulzburg zu einem Bergwerkstag. Am 30. September steht dann der Ausflug zum „Campus Galli“, wo auf einer dem Mittelalter nachempfundenen Baustelle Stück für Stück ein Kloster aus der Karolingerzeit nachgebaut wird. Der Verein will rechtzeitig noch genauer auf die beiden Termine aufmerksam machen. Schon deutlich ihre Schatten voraus schickt die bereits angekündigte Eisenbahnausstellung, die der Verein und die Bahnfans der Stiftung Eisenbahn-Sozialwerk mit dem Bahnexperten Wolfgang Hugenschmidt im Foyer des Rathauses planen. Am 8. November ist dazu ein Vortrag in der Alten Schule terminiert.