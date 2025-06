Efringen-Kirchen: Ausgefeilte Interpretation mit lebhafter Dynamik

Das Publikum erlebte in der wunderbaren Akustik der Blansingen Kirche St. Peter beim Konzert unter dem treffenden Titel „Beyond Bach“ mit dem japanischen Geiger Yuta Takase, der englischen Cellistin und Gamben-Virtuosin Caroline Ritchie und dem Cembalisten und Kirchenmusiker Ralph Stelzenmüller ein Füllhorn an reifer, ausgefeilter Interpretation, raffinierter Verzierungskunst und ansteckend lebhafter Dynamik.

Bereits mit der Trionsonate in c-moll von Johann David Heinichen spiegelten Oboe und Geige ein einprägsames Vivace-Thema in immer neuen Variationen, ließen bezaubernd schöne Harmonien im Largo ausklingen und spielten ein rasantes Presto mit atemberaubender Virtuosität aus. Die Sonate in g-moll von Johann Sigismund Weiss aus der Familie des bekannten Lauten-Komponisten bot die Gelegenheit, die Klangvielfalt der Barockoboe auszuspielen, während die Fantasia in d-moll für Gambe solo eine der beliebten variantenreichen und fast schon modern wirkenden Solo-Stücke von Georg Philipp Telemann vorstellte.