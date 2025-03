Efringen-Kirchen: Ausverkauft: Hans bringt Schützen Glück

Das Theaterstück „Hans im Glück“ werden die Schützen drei Mal zeigen, da die Aufführung der Laienschauspieler in den vergangenen Jahren immer mehr an Zuspruch erhalten hat. Der Festsaal war in der Vergangenheit bei zwei Veranstaltungen immer ausverkauft, deshalb beschlossen die Verantwortlichen dieses Jahr drei Aufführungen anzubieten.