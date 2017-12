Efringen-Kirchen Auszeichnungen im Jahr des Jubiläums

Efringen-Kirchen (os). Das Weingut von Günter und Annette Kaufmann in Efringen-Kirchen kann in diesem Jahr 25 Jahre ökologische Bewirtschaftung seiner gut acht Hektar Rebfläche am Efringer Oelberg und Blansinger Wolfer feiern. Zum Abschluss des Jubiläumsjahrs gab es außergewöhnliche Auszeichnungen für Kaufmann-Weine.

Bei der Ökoprodukt-Messe der vier renommierten Bioverbände „Ecovin“, „demeter“, „bioland“ und „naturland“ wurde eine Rotweincuvée aus den pilzresistenten Sorten Cabernet Carol und Monarch vom Blansinger Wolfer aus dem Herbst 2012 ausgezeichnet als „bester Baden-Württembergischer Biowein 2017“. Die Rotweincuvée lagerte zuerst und wie alle Rotweine bei Kaufmanns im großen Holzfass und dann drei weitere Jahre im kleinen, 225-Liter fassenden Barriquefass. Noch erfolgreicher waren die Kaufmanns bei der Ökowein-Verkostung des Fachmagazins „Selection“. Das vergibt bis zu vier Sterne für die Qualität der getesteten Tropfen. Und die erhielt eine 2014er Spätburgunder Rotwein Barrique-Cuvée. Drei Sterne gab es für den 2015er Spätburgunder Rotwein und den 2016er Chardonnay Barrique. Alle Weine wurden aus Trauben vom Blansinger Wolfer gekeltert.

1992 eine kleine Sensation

Wie Günter und Annette Kaufmann erinnern, war es vor 25 Jahren eine kleine Sensation, als sie auf den Öko-Weinbau umstellten. Die Erfolge geben ihnen aber recht und motivieren auch die nächste Generation. Seit September arbeitet Sohn Florian, Weinbautechniker und Winzermeister, im elterlichen Betrieb an der Basler Straße. Dort findet heute, Samstag, 9. Dezember, von 13 bis 21 Uhr die Weihnachtsdegustation unter dem Motto „Speck und Wein“ statt. Vorgestellt werden die Weißweine aus dem Jahrgang 2016 und die Rotweine von 2015 und älter.