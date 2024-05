Ein Fahrzeug ist auf der A 5 am Sonntag gegen 9.35 Uhr komplett ausgebrannt. Ein 31-jähriger Mann befuhr die Autobahn in nördlicher Richtung, als er zwischen der Anschlussstelle Efringen-Kirchen sowie dem Parkplatz „Rheinaue“ Flammen aus dem Motorraum seines Autos wahrnahm. Der Fahrer konnte auf dem Standstreifen anhalten und die Insassen konnten das Auto rechtzeitig verlassen, teilt die Polizei mit. Der Rettungsdienst brachte den 31-Jährigen wegen dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Während den Löscharbeiten der Feuerwehr musste die Nordfahrbahn komplett gesperrt werden. Die Brandursache ist nicht bekannt, heißt es im Polizeibericht.