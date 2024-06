Efringen-Kirchen: Autofahren, Radeln, Rollstuhl fahren

Hindernisfahrt im Rollstuhl

Holzmüller und Helfer des Vereins Löwenstark legten kurz vor dem Start noch letzte Hand an Hindernisse für die „Rollstuhlstrecke“. So wurden Küchenschwämme an Fäden aufgehängt, die ein Hindernis „von oben“ simulieren, unter das man in gebückter Haltung mit einem Rollstuhl hindurchfahren musste. Der Verein Löwenstark und die Lebenshilfe hatten mehrere Erwachsenen- und Kinderrollstühle bereitgestellt. Passanten sowie Bürgermeisterin Holzmüller ließen sich sofort auf den Versuch ein, die Rollstuhlstrecke zu befahren. Insbesondere eine extra aufgebrachte Bodenschwelle erwies sich als echtes Hindernis für die Ungeübten – deshalb halfen Anja Heitung, Vorsitzende von Löwenstark und Mitglieder der Agenda-Gruppe Efringen-Kirchen mit Schieben nach. „Ich habe mir das echt nicht so schwierig vorgestellt, irgendwie hat man auf der Bodenwelle Angst, mit dem Rollstuhl hinten abzukippen“, bekannte Gemeinderätin Anja Schaffhauser, die das Hindernis im dritten Anlauf schließlich schaffte.