Efringen-Kirchen: Autofahrerin trifft Baum

Eine 27-jährige Autofahrerin befuhr die Landstraße 137 von Kleinkems kommend in Richtung Efringen-Kirchen und kam aufgrund von Schneetreibens, in Höhe der Ortschaft Istein, in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kollidierte das Fahrzeug der 27-Jährigen mit einem Baum.

Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus.