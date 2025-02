Efringen-Kirchen: Badische Meistertitel für Emely Bauer

Unter den Erwachsenen war die Wettkampflust so groß wie schon lange nicht mehr. Jana Scharfenstein startete in der Bundesliga für den TSV Altenfurt und zusätzlich in der Verbandsliga für den PSV Karlsruhe, Silvan Zachau war im Team des TV Heitersheim eine feste Größe in der Baden-Württembergliga und Vorsitzender Simon Meier ging für das Judoteam Freiburg in der Badenliga an den Start. Jana Scharfenstein und Silvan Zachau, die sich die Funktion der sportlich Verantwortlichen teilten, listeten die vorderen Platzierungen, darunter einen Badischen Meistertitel durch Emely Bauer im Jugendbereich, im Einzelnen auf. Zachau erwarb zudem die Trainer- und Scharfenstein die Kampfrichterlizenz.