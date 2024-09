Efringen-Kirchen: Bäckereifiliale wird Imbiss

Gegenüber des künftigen Döner, Im Marteläcker, gibt es ebenfalls einen Imbiss. Für das „Vio“ wurde ein Befreiung vom Baufenster notwendig. Die Überschreitung ist laut Ulrich Weiß nur geringfügig. Der Bauamtsleiter bestätigte, die Anfrage von Blansingens Ortsvorsteherin Andrea Wahler, ob die Veränderung mit dem früheren Brand dort in Zusammenhang stehe. „Es wurde ein neuer Küchencontainer aufgestellt“, erklärte Weiß, und im Zuge dessen, sei es zu Veränderungen und der Überschreitung des Baufensters gekommen. Der Imbiss stehe aber schon seit Jahrzehnten.

Zwei Baugesuche standen zum Baugebiet „Mittlerer Weg“ in Huttingen an. Noch im September sei es erschließungsreif, erklärte Weiß. Die Umsetzung stehe aber in beiden Fällen in Zusammenhang mit der Fertigstellung des Regenüberlaufbeckens. Während ein Gebäude dem Bebauungsplan voll entspreche, gebe es beim zweiten Vorhaben eine geringfügige Abweichung vom Bebauungsplan, die städtebaulich vertretbar sei. Insgesamt wurden alle Entscheidungen einstimmig getroffen.