Efringen-Kirchen Basis für maßgeschneiderten Schutz

Von Ingmar Lorenz

Rebland. Wie diese Maßnahmen aussehen könnten, zeigten Jessica Kempf und André Assmann vom Planungsbüro „geomer“ anhand einiger Beispiele, wie etwa den Reisigwällen in Schallbach oder dem Schutzwall vor dem Kindergarten in Wintersweiler. Die Gemeinden werden nun in absehbarer Zeit in die Planung weiterer Maßnahmen einsteigen. Was dann konkret umgesetzt wird, müssten eben diese Planungen zeigen, erklärte Efringen-Kirchens Bürgermeister Philipp Schmid. So gelte es unter anderem, Fragen hinsichtlich der Finanzierung im Blick zu behalten und sich mit den Landwirten und Grundstückseigentümern entsprechend abzustimmen.