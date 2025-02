Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen (BWV 988) werden am Freitag, 14. Februar, in der Kulturscheune Rabe in Kleinkems zu Gehör gebracht. Der Pianist Michael Baumann konzertiert ab 20.15 Uhr. Baum studierte Klavier, Orgel und Liedbegleitung in Karlsruhe und Freiburg. Nach mehreren Auszeichnungen bei verschiedenen Klavier-und Orgelwettbewerben legte er die künstlerische Reifeprüfung in allen drei Fächern mit Erfolg ab, um danach als Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes ein Auslandsstipendium in Rom wahrzunehmen. Er spielte im Rahmen der 21. und 25. Bundesauswahl Konzerte junger Künstler. Nach Lehraufträgen für Klavier und Liedbegleitung in Karlsruhe und Freiburg erhielt er 1983 eine Professur für Kammermusik und Korrepetition mit Bläsern an der Musikhochschule Freiburg. Eine rege Konzerttätigkeit sowie Funk- und CD-Aufnahmen ergänzen seine Tätigkeit.