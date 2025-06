Unbekannte haben in der Zeit zwischen Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 7.10 Uhr, auf einer Baustelle am Bahndamm in der Alten Weinstraße in Kleinkems einen Baustellencontainer aufgebrochen, teilt die Polizei in ihrer Erklärung mit. Um in den Container zu gelangen wurde mit Hilfe eines Trennschleifers ein etwa einen auf einen Meter großes Loch in den Baucontainer geschnitten. Aus dem Container wurden eine Vielzahl von Baumaschinen der Marke Hilti und Makita entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens kann noch nicht beziffert werden, informiert die Polizei-Pressestelle. Zudem versuchte die Unbekannten den Rollladen eines Bürocontainers aufzuhebeln, was augenscheinlich nicht gelang. Der Polizeiposten Kandern, Tel. 07626/97 78 00, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen auf oder im Bereich der Baustelle gemacht haben. Zum Abtransport des Diebesgutes dürfte ein Fahrzeug benutzt worden sein, heißt es.