Efringen-Kirchen: Bedenken gegen das Verbot von Streusalz werden geäußert

Zum Räumen und Streuen verpflichtet

Über die ausgewiesene „Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege“ hinausgehend, regelt der Paragraf 2, dass bei Straßen ohne Gehwege die Anlieger auch zum Räumen und Streuen „ihrer Straßenseite“ verpflichtet sind.

Die Mitglieder des Mappacher Ortschaftsrats lehnten den Entwurf einstimmig ab. Zwei wesentliche Gründe sprachen aus ihrer Sicht, wie Ortsvorsteherin Claudia Scheurer unserer Zeitung mitteilte, gegen eine Zustimmung. Im Paragrafen 2 der Satzung ist ein Wechsel der Anlieger in der Streupflicht nach geraden und ungeraden Hausnummern vorgesehen. Hierzu wurde festgestellt, dass es in Mappach Straßen beziehungsweise Sackgassen gebe, in denen nur gerade oder ungerade Hausnummern vorhanden seien. Dies gelte es zu berücksichtigen.