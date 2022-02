Efringen-Kirchen Begegnungen im alten Kindergarten

Efringen-Kirchen (bea). Einen Antrag auf die Einrichtung einer Begegnungsstätte im ehemaligen Kindergarten der Freunde hat Gerhard Kienle, Fraktionsvorsitzender der CDU/Unabhängigen Bürger in der Gemeinderatssitzung am Montag gestellt. Angedacht ist die Umwandlung der Räume in einen Treffpunkt für Jung und Alt. Durch die Ausstattung mit mehreren Räumen, Küche und Sanitärbereich sowie durch die Lage mitten im Ort böte sich eine solche Nutzung an, so Kienle. Einzig die Heizung sei vielleicht schon etwas alt und müsse ersetzt werden. Auch der Garten bedürfe der Pflege. Schon lange trage er die Idee eines Orts mit sich herum, an dem alte und junge Menschen zusammenkommen, erläuterte Kienle im Nachgang zur Sitzung.