Efringen-Kirchen Begehrte Kochhauben

Restaurants im Markgräflerland dürfen sich über gute Bewertungen in der am Montag veröffentlichten neuen Ausgabe des Restaurantführers „Gault&Millau“ freuen. Mit drei roten Hauben und damit als herausragend in der Kategorie „Höchste Kreativität und Qualität, bestmögliche Zubereitung“ wurde die „Traube“ in Blansingen ausgezeichnet. Für sie hatte es vergangenes Jahr zwei weiße Hauben („hoher Grad an Kochkunst, Kreativität und Qualität“) gegeben.