Efringen-Kirchen Begeistern für das Musizieren

Das Adventskonzert des Musikvereins Efringen-Kirchen wird zu einer festen Institution. Nach dem Testballon im vergangenen Jahr ist nun klar, dass der Verein auch künftig an dem neuen Konzept festhalten wird. Das „Zöglingsvorspiel“ entfällt damit.

Von Marco Schopferer

Efringen-Kirchen. Nicht nur der Name „Zöglingsvorspiel“ war etwas sperrig gewesen, auch die Besucherresonanz der vergangenen Jahre hatte zu wünschen übrig gelassen. Dies war ein Hauptgrund dafür gewesen, dass die Vereinsverantwortlichen im letzten Jahr mit dem erweiterten Adventskonzert einen Neuanfang wagten.

Neues Konzept kommt an

Ganz gezielt werden zu dem Nachmittag im evangelischen Gemeindehaus nun die älteren Bürger mit eingeladen, die Atmosphäre wurde lockerer. Auf den festlich geschmückten Tischen lockten Mandarinen und leckere, von den Eltern und Vereinsmitgliedern selbst gebackene Weihnachtsbrötchen, es wurden heißer Kaffee und andere Getränke gereicht. Es steht eine Spendenkasse bereit, die freiwillig gefüllt werden kann.

„Das neue Konzept kommt an“, bilanzierte Jugendleiterin Anna Ruf zufrieden. Die Gäste zeigten sich bei den Darbietungen hoch konzentriert, während die Nachwuchsmusiker mit unterschiedlichen Instrumenten brillierten. Was man mit Fleiß erreichen kann, zeigte nicht nur das Jugend-, sondern auch das Aktivorchester, das ebenfalls aufspielte.

„Hier wollten wir den jungen Musikern zeigen, wohin der Fleiß führen kann“, sagte Anna Ruf. Mit großen Augen verfolgten nicht nur die jungen Talente aus der Blockflötengruppe um Brita Sperling den Auftritt der „Erwachsenen“. Später einmal in einem Orchester zu spielen – so mancher Traum wurde an diesem Nachmittag wohl schon geweckt.

Für den Musikverein war es dann auch keine Frage, dass an dem neuen Konzept festgehalten wird. Auch künftig werden die Eltern Weihnachtsbrötchen backen, die Senioren zum Vorspiel des Nachwuchses und potentielle Nachwuchsmusiker eingeladen, um sie für die Blasmusik im Verein zu begeistern.