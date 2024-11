Angewandten Englischunterricht bot das Schulzentrum Efringen-Kirchen seinen Schülern in der Mehrzweckhalle an. Die renommierte englischsprachige Gruppe „White Horse Theatre“ begeisterte die Schüler mit zwei fesselnden Stücken. Während die Klassen 5 und 6 in das Abenteuer von „Maid Marian“ eintauchten, erlebten die älteren Klassen mit „Dreaming in English“ eine mitreißende Geschichte über die Herausforderungen junger Menschen in der globalen Welt.