Efringen-Kirchen: Bei der „Vesper“ klingen die Glocken

Man spürte diesen vollkommenen Einklang zwischen Sänger und Begleiter, zwischen Ton und Wort, vokaler Linie und Diktion – das war bestens. Besonders auch in den zeitgenössischen Vertonungen von Lutz, die sich naht- und bruchlos in den romantischen Kontext dieses Liederabends einfügten. Diese neuen Kompositionen fingen die Eichendorffsche Welt musikalisch mit heutigen Klangvorstellungen gleichermaßen empfindsam ein.

Dass Poplutz dieses moderne Liedgut mit schönster Unmittelbarkeit, allen nur erdenklichen changierenden Farben und Klangabtönungen singt, versteht sich fast von selbst.

Subtile Zwischentöne

Da mit Lutz der Komponist selbst am „schönen alten Klavier“ saß, war es mehr als eine Klavierbegleitung im üblichen Sinne und sorgte auch für die subtilen Zwischentöne. Sicher nicht zu viel gesagt, dass auch der Komponist aus St. Gallen in seiner von Glockengeläut inspirieren Vertonung von Eichendorffs „Vesper“ ähnlich wie Schumann den „Zauberton“ trifft. Da passte es, dass nach diesem Glockenstück von draußen die Kirchenglocken läuteten, was ein Schmunzeln auf den Gesichtern der Interpreten und der Zuhörer hervorrief. Diese folgten den Künstlern gerne bei dieser Wanderung durch die poetische Liedwelt.