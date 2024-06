Efringen-Kirchen: Beim English Talk die Sprachkenntnisse verbessern

Neu dabei sind an diesem Tag Heinz, Fabian und Susan. Deshalb schlägt Muska vor, zunächst eine Vorstellungsrunde zu starten. Heinz will sein Englisch auf Vordermann bringen – er gehört einer Generation an, die Englisch noch nicht in der Schule hatte. Das heißt, eigentlich nicht. Denn Heinz berichtet, wobei er nach den passenden Vokabeln sucht, dass in seiner Klasse 1964 ein Pilotprojekt Englisch begann und er sich anmeldete. Wobei seine Eltern damals meinten, Englisch sei überflüssig für das Berufsleben, wie er schmunzelnd erzählt. „Ich singe aber im Chor Rhenus auch englische Lieder, und ich fahre gern in Urlaub – lesen kann ich Englisch ganz gut, aber das Sprechen will ich trainieren. Englisch kann man immer brauchen“, schildert er seine Motivation.