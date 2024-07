Efringen-Kirchen: Beim Platzkonzert kommt Urlaubsstimmung auf

Beim Ausweichtermin am Dienstag abend auf dem Rathausplatz herrschte Bilderbuchwetter für das Open-Air-Konzert. Moderatorin Stefanie Bloy brachte es auf den Punkt: „Der Sommer 2024 findet wohl an diesem Abend statt.“ Beim Programm des Efringen-Kircher Musikvereins kam sofort Urlaubsstimmung bei den Gästen auf, die die Sitzplätze nahezu füllten. Dirigent Udo Schmitz startete mit einem Medley der Latin-Sängerin Gloria Estafette mit heißen kubanischen Rhythmen. Am lauen Sommerabend zeigte das Orchester, das an dem Abend mit 43 Aktiven angetreten war, wieder einmal sein besonderes Niveau beim stimmungsvollen und luftigen Platzkonzert. Die Musiker präsentierten sich temperamentvoll und mit großer Spielfreude. Dazu hatte sicherlich auch das Publikum beigetragen, das es sich bei einem kühlen Getränk und einer Grillwurst in netter Gesellschaft bei einem nachbarschaftlichen Plausch gut gehen ließ.

Vielseitiges Programm

Von einem Medley von Adele-Songs, wie „Set Fire to the Rain“ oder „Someone like you“, bis zu Stücken der Neuen Deutschen Welle war für jeden Geschmack etwas dabei. Ein Ausflug in das irisch-schottische Genre mit „Celtic Crest“ erinnerte an das Basel Tattoo-Festival. Bei der Filmmusik zu „Children of Sanchez“ begeisterten die Solistin Doris Krumm-Schwarz auf dem Saxophon und Uli Rügert auf der Trompete. Funky wurde es mit dem innovativen und modernen Stück „Funk Attack“, in welchem die beiden Schlagzeuger Christian Geugelin und Benjamin Auer brillierten und mit Szenen-Applaus belohnt wurden. Beim Konzertmarsch „Salemonia“ von Kurt Gäble präsentierte das Orchester ein wahres Feuerwerk der Blasmusik. Auch ein Medley mit Stücken des Genesis-Sängers Phil Collins begeisterte das Publikum, welches völlig entspannt den lauschigen Sommerabend bei dem rund zwei Stunden begeisternden Blasmusikkonzert genießen konnte. Natürlich wurde das Orchester nicht ohne mehrere Zugaben von den Konzertbesuchern entlassen.