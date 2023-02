Efringen-Kirchen. Beim Wenden im Nikolaus-Däublin-Weg in Efringen-Kirchen hat am Dienstag zwischen 13.15 und 13.50 Uhr eine 87-jährige Frau mit ihrem Auto einen dort geparktes Fahrzeug der Marke Kia gestreift. Nach dem Wenden fuhr die 87-Jährige davon. Am Kia entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Eine aufmerksame Zeugin hatte nach Angaben der Polizei den Unfallhergang beobachtet und die Polizei informiert. Kurze Zeit später konnte das Verursacherfahrzeug an der Wohnanschrift der 87-Jährigen festgestellt werden. Der Sachschaden an ihrem Pkw beträgt etwa 500 Euro.