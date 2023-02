Efringen-Kirchen Bereicherung fürs Dorf

Rückblick

„Wir sind derzeit drei Tanzpaare“, resümierte die Vorsitzende Sonja Müller. Man werde versuchen, aus den Reihen der nahezu einhundert Passiven neue Tänzer zu gewinnen. Den Tätigkeitsbericht für das Jahr 2022 verlas Ronja Wenk, die mit Hubert Heller die Tanzleitung innehat. Wenk betreut zusammen mit Stephanie Littin und Lena Riegert die Jüngsten, deren Zahl vor dem Lockdown bei 31 lag und nach zwei Jahren auf elf Kinder herabgerutscht war. Aktuell liege man bei 25 Tanzkindern, so Wenk. „Die Freude am Tanz war sofort wieder da“. Aufgeteilt seien die Kinder in die Bambigruppe (vier bis sechs Jahre) und die Ponygruppe (ab sieben Jahre). Sie werden vom Verein eingekleidet. Das Training findet mittwochs ab 16.30 Uhr und 17.30 Uhr im Rathaus statt. Heller berichtete von der Teilnahme an Umzügen, allen voran beim Kreistrachtenfest in Weil sowie in Pratteln und Auggen. Die enorme Hitze machte zu schaffen, aber in Flipflops aufzutauchen, war für die Egringer natürlich keine Option. Jubel herrschte angesichts des ersten Platzes der Trachtendamen beim Grümpelschießen des Schützenvereins. Ein trauriger Anlass war die Beisetzung des Gönners der Trachtenvereine, Max Markgraf von Baden, am Bodensee.