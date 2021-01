Efringen-Kirchen Bessere Anbindung der Dörfer gewünscht

In dieser werden zudem exemplarisch einige Wünsche der Bürger aufgelistet. Demnach fühlen sich die Ortsteile ohne Bahnanschluss deutlich benachteiligt und beklagten die wenigen und dazu noch schlechten Verbindungen nach Basel, Freiburg oder Lörrach. Gewünscht wurde eine getaktete Verbindung an die Rheintalbahn sowie eine Erreichbarkeit der Ortsteile ohne Bahnanschluss auch nach 18 Uhr und am Wochenende.

Unter den Rückmeldungen seien auch Verbesserungsvorschläge von einem Nahverkehrsberater eingegangen, der sich im Rahmen einer Studie über die Kandertalbahn-Reaktivierung intensiv mit dem gesamten Busnetz im Markgräflerland befasst hat, teilt der Ortsverein zudem mit. Ulrich Grosse habe die Verknüpfung der Ortsteile mit der Rheintalbahn als Schwachstelle erkannt und in den Mittelpunkt seiner Überlegungen gestellt. Einen Lösungsansatz verfolge er aufgrund der Begebenheit, dass sich in Efringen-Kirchen meist die Züge in Richtung Norden und in Richtung Süden begegnen und sich die Busse in diesen Schienenknoten besser einbinden lassen müssten.