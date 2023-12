Efringen-Kirchen: BGH verwirft Revision des sogenannten Reichsbürgers

Der heute 63-jährige Schreiner war am 7. Februar 2022 bei einer Trunkenheitsfahrt nach einem Corona-Spaziergang vor mehreren Polizeikontrollen geflüchtet, hatte in einem Waldstück eine Rast eingelegt, um sich zu verstecken. In Efringen-Kirchen fuhr er beim erneuten Versuch zu seiner Adresse in Wintersweiler zu gelangen mit seinem Auto einen Polizisten gezielt an und setzte seine Flucht danach fort. Der Beamte erlitt schwere Kopfverletzungen, die ihn dienstunfähig machten. Der Mann hatte seinen bundesdeutschen Personalausweis schon im Jahr 2019 im Rathaus abgegeben. Im Auto fanden die Beamten einen keltischen Druidenausweis. In der Seitentasche der Autotüre lagen Flyer der rechtsextremen Gruppierungen „Ewiger Bund“ und „Vaterländischer Hilfsdienst“.