Efringen-Kirchen Bläserklasse trotzt der Pandemie

Die Schüler proben in der Turnhalle

Damit genug Platz ist, wurden die Proben in die Turnhalle verlegt. Auch so bleiben Einschränkungen: Jede Gruppe kommt nur alle zwei Wochen zum Zug. Nicht zuletzt wurde versucht, die Kleingruppen so zusammenzustellen, dass trotz allem ein „Orchester“ mit verschiedenen Stimmlagen entsteht – nicht ganz einfach, wenn immer wieder Kinder fehlen, weil sie krank sind oder sich als Kontaktpersonen absondern müssen. Dass es trotz allem funktioniert, wurde bei einem Besuch vor Ort am Dienstag deutlich.

In der Turnhalle im Untergeschoss sitzen fünf Schüler der dritten Klasse auf den mit Abstand aufgestellten Stühlen: zwei spielen Horn, einer Trompete, eine Schülerin spielt Querflöte und eine Klarinette. „Heute üben wir, darauf zu achten, was der Dirigent vorgibt“, kündigt Carl-Philipp Rombach an. Ein ums andere Mal wiederholen die Kinder das Stück mit dem Titel „Rock the House“, um ein gemeinsames Tempo zu finden, erst langsam, dann schneller, zum Schluss erst langsam und dann im Stück schneller werdend. Dann folgt das nächste Stück: „Der Lausbub“. Die Kinder haben zu Hause schon geübt, jetzt folgt das Zusammenspielen – erst die drei Blechbläser, dann die beiden Holzbläserinnen, dann alle. Auch die Querflöte gehört zur Gruppe der Holzbläser, obwohl sie aus Metall ist. Dazwischen wird der Rhythmus geklatscht. „Tao-tata-tao-ta“, spricht der Dirigent die zu spielenden Töne vor. „Sehr gut, Lotta, du kannst das Stück, deswegen warst du jetzt zu schnell“, sagt Rombach diplomatisch, als die Klarinettistin einen Takt früher fertig ist.

Die Kinder haben bei Fachlehrern der Musikschule Markgräflerland Instrumentalunterricht, in manchen Fällen auch bei einem entsprechend geschulten Lehrer aus dem Verein.

Die Blechbläser unterrichtet Carl-Philipp Rombach, selbst Solohornist beim Orchester Basel Sinfonietta, persönlich. Er leitet auch das Vororchester des Musikvereins, in das die Kinder nach dem Absolvieren der Bläserklasse eintreten. So kennen ihn die Kinder aus Egringen, Mappach, Blansingen und Wintersweiler schon als festen Ansprechpartner.

Viele Instrumente des Blasorchesters können die Grundschüler hier erlernen: Von der Flöte über die Klarinette und das Saxophon bis hin zur Trompete und Posaune. Immer kurz vor den Sommerferien kommen die Instrumentallehrer in die Schule und stellen die verschiedenen Instrumente vor. Oft hätten sich die Kinder ein bestimmtes Instrument in den Kopf gesetzt, etwa das Schlagzeug.

Die meisten würden sich dann aber doch von einem anderen Instrument überzeugen lassen, das in den Augen des Ausbilders zu ihnen passt und das sie vorher vielleicht noch gar nicht so gut kannten, sagt Kapfer. „Man merkt gleich, wenn ein Kind ein Naturtalent hat für ein bestimmtes Instrument“, hat Rombach beobachtet. Auch das helfe bei der Entscheidung.

Für Drittklässerin Romy, die heute in der Gruppe mit dabei ist, war der Fall klar: Eine ältere Freundin hat im ersten Bläserklassenjahrgang mit dem Waldhorn begonnen, das lernt sie nun auch. Die Instrumente – die meisten davon in kleinerer Anfertigung für Kinderhände – stellt der Musikverein Egringen den Teilnehmern der Bläserklasse kostenfrei zur Verfügung.

Instrumente werden zur Verfügung gestellt

Sie müssen nur bei der Rückgabe gewartet werden. Auch beim Instrumentalunterricht übernimmt der MV Egringen einen Teil der Kosten, und das obwohl er in den vergangenen zwei Jahren keine Einnahmen hatte.

Überhaupt ist Stefanie Kapfer voll des Lobs für den Verein: „Der Musikverein stemmt viel und er setzt mir keine Grenzen“, betont sie. Auch die Gemeinde Efringen-Kirchen unterstützt das Projekt. Nun fehlt nur noch eine Auftrittsmöglichkeit, um das Erlernte vorführen zu können. Drei bis vier Auftritte im Jahr waren es früher, jetzt hofft Kapfer auf das geplante Schulfest am 21. Mai.