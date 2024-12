Efringen-Kirchen: Blansingen und Mappach lehnen den Planentwurf einstimmig ab

Ebenso wie der Kleinkemser Ortschaftsrat hatte auch das Isteiner Gremium für innerorts „30 km/h“-Straßenpiktogramme angemeldet. Diese seien, wie die Ortsvorsteherin mitteilte, von der Bürgermeisterin abgelehnt worden.

Tatsächlich in den nächsten Haushalt aufgenommen wurden verschiedene Maßnahmen für die Schule und den Kindergarten. In der Schule soll wegen gestiegener Kinderzahlen ein weiteres Klassenzimmer hergerichtet werden. Des Weiteren sollen die in die Jahre gekommenen Bodenbelägen für rund 45 000 Euro erneuert werden.

Der Kindergarten erhält neue Gartenspielgeräte und die Erzieherinnen neue Stühle. Eine der Gruppen wird ein neues Sofa erhalten, welches im Bedarfsfall auch als Notfallliege genutzt werden kann. Im Außenbereich werden einige inzwischen als giftig klassifizierte Pflanzen entfernt und durch ungiftige ersetzt. Auch ist ein Sonnenschutz für die Kinder vorgesehen.

Für den Boden der Festhalle wird ein Schutzboden angeschafft, Kosten rund 12 000 Euro und im Proberaum des Musikvereins werden die Fenster für zirka 5000 Euro ausgetauscht. Auch die Wiederherstellung des Bachbettes des Hodbaches steht auf der Agenda für 2025.

Mappach: Gesehen wurden im Ortschaftsrat in Mappach die notwendigen Investitionen in den Ortsteilen und dem Zentralort. In Frage gestellt wurden beispielsweise weitere Gelder für die Planung der Feuerwehrstandorte. Diese Gelder seien weg, wenn dann festgestellt werde, dass nach dem Bau des Feuerwehrgerätehauses in Efringen-Kirchen kein Geld für die Fortführung mehr vorhanden sei. 16,8 Millionen würden in den kommenden drei Jahren dafür ausgegeben. Kritisch gesehen wurde, dass im Zentralort doch einige Dinge in Angriff genommen würden, in den Ortsteilen allerdings weiter gespart werde. Letztendlich wurde der Haushaltsplan für das Jahr 2025 einstimmig abgelehnt.

Den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe Wasser und Abwasserbeseitigung stimmten die Ortschaftsräte in Mappach, Welmlingen und Istein geschlossen zu. Die Blansinger Räte stimmen mit vier Ja- und zwei Nein Stimmen zu.