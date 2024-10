Efringen-Kirchen: Blansinger Kindergarten: Schließung steht bevor

In der zweiten Variante beschließt der Gemeinderat die Schließung des Kindergartens, um in dem Gebäude künftig für 40 Kinder eine Nachmittagsbetreuung und zusätzlich für 50 bis 60 Kindern eine ganztägige Ferienbetreuung anzubieten.

Auch möglich wäre Variante 3, den Kindergarten zu schließen und an Tageseltern zu vermieten. Und letztlich könne die Einrichtung geschlossen und „aktuell keine weiteren konkreten Möglichkeiten veranlasst werden“.

Für den Ortschaftsrat Blansingen hingegen komme keine der genannten Varianten in Betracht, wurde in der Sitzung festgehalten. Vielmehr fordert dieser „nach wie vor den Weiterbetrieb des Kindergartens“ und hält die Gemeindeverwaltung an, alle dafür erforderlichen Maßnahmen in die Wege zu leiten. Ein reines Gebäudenutzungskonzept wird abgelehnt. In der Versetzung einer bestehenden Kindergartengruppe mit Personal wird „absolut kein tragfähiges Konzept“ erkannt.